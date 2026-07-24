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Царьград

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Елена Малышева объяснила значение памяти о геноциде СССР

Елена Малышева объяснила значение памяти о геноциде СССР

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, на пресс-конференции в "ТАСС Кавказ" объяснила значение памяти о геноциде советского народа и ее влияние на геополитическую значимость Великой Победы.

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