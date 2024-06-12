В Свердловскую область на несколько дней пришла аномальная жара

В отдельных районах Свердловской области 12-16 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов. В связи с чем сотрудники регионального МЧС призывают жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии