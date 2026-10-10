💰Обещали прибыль, а забрали всё: мошенники обманули женщину из Сакского района на 200 тысяч рублей 53-летняя местная жительница в марте вступила в группу об инвестициях и заработке на бирже.
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