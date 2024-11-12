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Большая четвёрка в России увеличила использование 4G до 96,5% в 2024 году

Большая четвёрка в России увеличила использование 4G до 96,5% в 2024 году

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