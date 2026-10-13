Ветераны СВО из Республики Алтай получат по 4,8 млн на развитие фермерских хозяйств

В Республике Алтай подвели итоги конкурсного отбора на получение гранта "Агромотиватор". Госпрограмма ориентирована на поддержку ветеранов СВО в развитии фермерских хозяйств, сообщил в своем канале в MAX глава региона Андрей Турчак.