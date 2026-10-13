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Ветераны СВО из Республики Алтай получат по 4,8 млн на развитие фермерских хозяйств

Ветераны СВО из Республики Алтай получат по 4,8 млн на развитие фермерских хозяйств

В Республике Алтай подвели итоги конкурсного отбора на получение гранта "Агромотиватор". Госпрограмма ориентирована на поддержку ветеранов СВО в развитии фермерских хозяйств, сообщил в своем канале в MAX глава региона Андрей Турчак.

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