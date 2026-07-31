Девушка показала протез нового поколения с удивительно естественными движениями

Девушка продемонстрировала современный протез ноги, который заметно отличается от привычных моделей. Благодаря новой конструкции движения выглядят плавными и естественными, а походка практически не отличается от обычной.
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