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Девушка показала протез нового поколения с удивительно естественными движениями

Девушка показала протез нового поколения с удивительно естественными движениями

Девушка продемонстрировала современный протез ноги, который заметно отличается от привычных моделей. Благодаря новой конструкции движения выглядят плавными и естественными, а походка практически не отличается от обычной.

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