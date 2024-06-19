❗️Паломники из Крыма не пострадали во время хаджа из-за жары в Саудовской Аравии Все 300 паломников из Крыма здоровы, никаких проблем нет.
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❗️Паломники из Крыма не пострадали во время хаджа из-за жары в Саудовской Аравии Все 300 паломников из Крыма здоровы, никаких проблем нет.