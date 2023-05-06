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Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» в гостях у «Ромы», «Юве» сыграет с «Аталантой» в воскресенье

Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» в гостях у «Ромы», «Юве» сыграет с «Аталантой» в воскресенье

Также в субботу «Интер» сыграет в гостях с «Ромой». В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Аталантой», «Наполи» в ранге чемпиона будет противостоять «Фиорентине».

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