Diablo 4 в Steam, «Готика 2» на Switch, спин-офф Deep Rock Galactic, бета-тест Quidditch Champions… Анонси...

Diablo 4 в Steam, «Готика 2» на Switch, спин-офф Deep Rock Galactic, бета-тест Quidditch Champions…Анонсирован спин-офф Deep Rock Galactic — роуглайтовая Rogue Core; Diablo IV выйдет в Steam, «Сезон Крови» стартует 17 октября; «Готика 2» появится на Nintendo Switch в ноябре; по неофициальным данным масштабный бета-тест Harry Potter: Quidditch Champions начнётся 6 октября; Commandos: Origins обзавелась первым видео; разработчики читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.