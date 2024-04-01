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Зеленский загнал себя в ловушку. Осталось только два пути

Зеленский загнал себя в ловушку. Осталось только два пути

Сенатор Джабаров считает, что президент Украины или проиграет выборы, или станет незаконной фигуройВ минувшее воскресенье на Украине должны были пройти президентские выборы, но Владимир Зеленский не решился на этот шаг.

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Комментарии
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Eduard
Запад попытается его оставить,он же их марионетка.А другой кандидат,нас мало устраивает,его так же могут подкупить.Януковича как-то подсунуть надо!
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19 час.

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