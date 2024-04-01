Зеленский загнал себя в ловушку. Осталось только два пути

Сенатор Джабаров считает, что президент Украины или проиграет выборы, или станет незаконной фигуройВ минувшее воскресенье на Украине должны были пройти президентские выборы, но Владимир Зеленский не решился на этот шаг.
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