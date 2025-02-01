German Masters 2025 — Финал. Расписание трансляций

2 февраля 2025, снукер: финал German Masters — смотрите поединок между Кайреном Уилсоном и вторым финалистом, рейтинговый, Tempodrom, Берлин, Германия German Masters 2025, Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица финал - результаты 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание - трансляции (квал.
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