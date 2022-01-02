Новости Тамбова

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В МЧС предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землёй

В МЧС предупредили об астероиде, который опасно сблизится с Землёй

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС).

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