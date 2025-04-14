Комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с Ираном, сообщил источник

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
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