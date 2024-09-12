Рябков: заявления Вашингтона об ударах ВСУ вглубь РФ добавят рисков самим США

Global Look Press/Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency Заявления Соединенных Штатов о том, что рассматривается вопрос о снятии ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь РФ, добавят рисков самим США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.