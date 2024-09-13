Москвичка исполнила сербскую народную песню на фестивале Эмира Кустурицы

Фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC, который традиционно проходит в Дрвенграде, закончился ярким выступлением молодой вокалистки из Москвы Софии Федоровой, сообщила пресс-служба Московского НПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии