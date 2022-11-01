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Кавай Ленард пропустит еще как минимум два матча

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сыграет во время предстоящего выезда команды в Техас. «Клипперс» предстоят встречи в Хьюстоне и Сан-Антонио.

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