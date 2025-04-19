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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спасибо игрокам «Акрона» за победу «Спартака», тупые пенальти привезли. Красно-белых списывали со счетов до матча, а я говорил: «Вы что, совсем не разбираетесь в футболе?» Мостовой о 3:2

Красно-белые одержали победу со счетом 3:2 в 25-м туре Мир РПЛ.  «Кто‑то списывал «Спартак» со счетов до этого матча.

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