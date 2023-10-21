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Допрятались “голову в песок”? Что делать-то будем?

Допрятались “голову в песок”? Что делать-то будем?

  Всякий раз, когда в Самаре происходит очередной громкий скандал с мигрантами, власти начинают петь мантры о недопустимости разжигания межнациональной розни.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Мне вот интересно, а Вова Соловьев думать пробовал, ЧЕМ бы и ЗА СЧЕТ ЧЕГО в России в девяностые годы население кормить можно было бы?
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