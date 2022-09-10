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В Подмосковье явка на выборах составила 14,18 процента

В Подмосковье явка на выборах составила 14,18 процента

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на муниципальных выборах и выборах депутата в Мособлудуму по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2 во второй день голосования составила 14,18%, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

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