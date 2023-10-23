В казанской школе прошел урок безопасности для школьников младших классов

Урок безопасности для школьников младших классов прошел сегодня в казанской гимназии номер 179. Ребятам не только напомнили правила дорожного движения и рассказали, как надо вести себя пешеходам, но и вручили полезные подарки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии