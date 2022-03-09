Дауд о 766 шайбах Овечкина: «Все игроки «Вашингтона» пытаются найти его пасом, где бы он ни был»

Форвард Ник Дауд отметил, что весь «Вашингтон» играет на Александра Овечкина. Российский нападающий забросил две шайбы в матче НХЛ с «Калгари» (5:4).

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