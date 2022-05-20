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Геннадий Шипулин: «Воронков лично не оскорблял Монталво, так получилось. Не самое правильное решение – просто так дисквалифицировать»

Вице-президент Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин считает, что тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не заслуживает дисквалификации за оскорбление игрока «Уралочки» Айламы Монталво.

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