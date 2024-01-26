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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Демку Granblue Fantasy: Relink скачали более 600 000 раз Разработчики грядущей экшен-RPG Granbl...

Демку Granblue Fantasy: Relink скачали более 600 000 раз Разработчики грядущей экшен-RPG Granbl...

Демку Granblue Fantasy: Relink скачали более 600 000 разРазработчики грядущей экшен-RPG Granblue Fantasy: Relink из компании Cygames сообщили о том, что демоверсия проекта уже была скачана более 600 000 раз на PlayStation 4 и PlayStation 5.

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