Демку Granblue Fantasy: Relink скачали более 600 000 раз Разработчики грядущей экшен-RPG Granbl...

Демку Granblue Fantasy: Relink скачали более 600 000 разРазработчики грядущей экшен-RPG Granblue Fantasy: Relink из компании Cygames сообщили о том, что демоверсия проекта уже была скачана более 600 000 раз на PlayStation 4 и PlayStation 5.
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