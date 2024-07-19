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В Госдуме предложили блогерам с 10 тыс. подписчиков передавать данные в РКН

В Госдуме предложили блогерам с 10 тыс. подписчиков передавать данные в РКН

Введение обязательного предоставления данных в Роскомнадзор для блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков обсуждается депутатами в Государственной думе, сообщил 19 июля ТАСС со ссылкой на свой источник.

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