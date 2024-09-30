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"РВ" показала кадры атаки на состав ВСУ, снабжавший группировку под Курском

"РВ" показала кадры атаки на состав ВСУ, снабжавший группировку под Курском

ВС России поразили железнодорожный состав ВСУ в Краснополье Сумской области.Локомотив состава, снабжавшего группировку ВСУ в Курской области, был уничтожен ударным дроном «Ланцет».

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