Песков: Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости авторитета

Дональд Трамп является уникальным президентом США с точки зрения устойчивости его авторитета. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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