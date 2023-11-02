В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 100 тысяч рублей за машину, на которую с крыши упала льдина

Суд счёл коммунальщиков виновными в ненадлежащем уходе за общедомовым имуществомВ Екатеринбурге коммунальщики заплатят хозяину машины, на которую с крыши многоквартирного дома свалился кусок льда, почти сто тысяч рублей.
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