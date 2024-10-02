Наемники ВСУ попались на засаду российских бойцов: Карта специальной военной операции на Украине на 2 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские бойцы организовали тщательно спланированную засаду против группы иностранных наемников, действующих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), в районе Кременной.