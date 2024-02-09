В ночь с 8 на 9 февраля в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 48 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 8 на 9 февраля в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 48 единиц спецтехники.