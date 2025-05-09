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Хроники перемирия, которому пора придумать новое название

Хроники перемирия, которому пора придумать новое название

Чтобы корректно описать происходящее сейчас потребуется изрядное мастерство формулировок. Официально вступившее в силу с нашей стороны трёхдневное перемирие враг официально не поддержал, но по факту несколько снизил интенсивность ударов – хотя тут речь идет о долевых, а не абсолютных категориях.

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Перемирие от нас -- это ненужная попытка подкупить Европу. А надо -- пора -- себя уважать, чтобы и других заставить уважать нас.
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11 час.
Геннадий Роженко
Вообще-то... когда я слышу слово перемирие.... в памяти почему-то всплывает слово поддавки.....
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4 час.
Владимир Кузин
Какое перемирие может быть с фашистами?
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2 час.
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