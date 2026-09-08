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Диетолог Соломатина предостерегла от употребления газировки без сахара

Диетолог Соломатина предостерегла от употребления газировки без сахара

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что употребление газировки без сахара может привести к повышению аппетита.

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