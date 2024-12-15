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Россия-Китай

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Илюмжинов принял участие в конференции «Целительные силы России — мост между прошлым и будущим»

Илюмжинов принял участие в конференции «Целительные силы России — мост между прошлым и будущим»

14 декабря в Москве 1-ый президент Калмыкии, 6-ой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, по приглашению национальной Ассоциации специалистов народной медицины, принял участие в качестве почётного гостя в XIII конференции специалистов народной медицины и оздоровительных практик «Целительные силы России – мост между прошлым и будущим», который проходил в рамках Конгресса по традиционной медицине стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС.

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