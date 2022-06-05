Путин: Россия нанесёт удары по новым объектам в случае поставок на Украину дальнобойных ракет

В случае поставок западными странами на Украину дальнобойных ракет, Россия сделает определенные выводы и нанесет ряд ударов по объектам, которые пока не трогает.
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