Роскачество: в твороге некоторых производителей обнаружили "мясной клей"

Специалисты Роскачества нашли в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей, применение этого вещества запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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