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Мировое обозрение

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Разведка США предупредила Киев о возможных ударах по энергетике 15 сентября

Разведка США предупредила Киев о возможных ударах по энергетике 15 сентября

Американская разведка передала Киеву данные о подготовке новой серии массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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