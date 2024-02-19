Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину и Лондону

Медведев назвал столицы, по которым Россия ударит в случае войны с Западом. Россия в случае войны с Западом нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады, предупредил заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.