Как в России создали первый в мире тепловоз

Случилось это ровно 100 лет назад, 5 августа 1924 года.Тепловоз ЩЭЛ-1. фото: wikipedia.org--> Миру постоянно, а сейчас особенно, пытаются навязать представление, что в России ничего передового нет и быть не может.
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