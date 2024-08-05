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  • Анастасия Гончарова
    что они туда поехали уже позорище  !😡😡😡🤮Первую медаль Оли...
  • Модест
    Они под российским флагом выступали на этой лимпиаде? Ну тады ой.Первую медаль Оли...
  • сергей
    Ни х..во живут на наворованное. Откуда у Потанина начальный капитал? Он Норникель купил за копейки во время приватиза...Богатейшие россия...

Как в России создали первый в мире тепловоз

Как в России создали первый в мире тепловоз

Случилось это ровно 100 лет назад, 5 августа 1924 года.Тепловоз ЩЭЛ-1. фото: wikipedia.org--> Миру постоянно, а сейчас особенно, пытаются навязать представление, что в России ничего передового нет и быть не может.

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