Глава МИД России Сергей Лавров выступит с трибуны Генассамблеи ООН 26 сентября и подробно представит российские подходы к наиболее острым проблемам современности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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