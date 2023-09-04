ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Есть с кем сравнивать...

Есть с кем сравнивать...

Столько интересного в мире происходит! Столько научных открытий, столько забавных зверей и птиц, рыб и всех прочих обитателей нашей планеты, про которых интересно читать и на которых так интересно смотреть! Столько великолепных произведений искусства, интересных книг, восхитительных музыкальных произведений, фильмов и мультфильмов, театральных спектаклей и музеев, по залам которых можно ходить бесконечно.

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Комментарии
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грозный иванЪ
если всё время думать о худшем, то лучшего мы никогда и не увидим.
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