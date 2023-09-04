Есть с кем сравнивать...

Столько интересного в мире происходит! Столько научных открытий, столько забавных зверей и птиц, рыб и всех прочих обитателей нашей планеты, про которых интересно читать и на которых так интересно смотреть! Столько великолепных произведений искусства, интересных книг, восхитительных музыкальных произведений, фильмов и мультфильмов, театральных спектаклей и музеев, по залам которых можно ходить бесконечно.