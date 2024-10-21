Музыка облегчила восстановление пациентов после операций

Прослушивание музыки после хирургических вмешательств успокаивающе действует на приходящих в себя пациентов, помогает снижать у них уровень тревоги, болезненных ощущений и потребность в опиоидных анальгетиках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии