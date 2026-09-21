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Приближаются сороковины по туристке, растерзанной медведем-людоедом на Алтае

Приближаются сороковины по туристке, растерзанной медведем-людоедом на Алтае

27 сентября, спустя 40 дней со смерти 29-летней девушки, растерзанной медведем в Республике Алтай, в Новосибирске пройдут ее поминки.

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