Полицейскими из Калужской области установлен житель Ростовской области, подозреваемый в вымогательстве

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из ОМВД России по Жуковскому району в результате комплекса оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий установлен 18-летний житель Ростовской области, подозреваемый в вымогательстве.