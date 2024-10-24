Полицейскими из Калужской области установлен житель Ростовской области, подозреваемый в вымогательстве

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из ОМВД России по Жуковскому району в результате комплекса оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий установлен 18-летний житель Ростовской области, подозреваемый в вымогательстве.
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