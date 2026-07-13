Юрий Ильинов

«Жителей вынудят бежать»: раскрыт новый план Киева у границы Российские силовые структуры заявили, что Киев готовит масштабную операцию в Черниговской области против жителей с пророссийскими взглядами. В операции собираются задействовать спецподразделение полиции КОРД. При этом официального подтверждения этой информации пока нет. Что сообщили российские силовые структуры По информации РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, украинские власти готовят серию специальных мероприятий в приграничных районах Черниговской области. Как утверждает источник, к операции привлекут бойцов спецподразделения полиции КОРД. Кроме того, собеседник агентства заявил, что подразделение получило задачу задержать не менее 70 жителей приграничья. По его словам, украинская сторона считает этих людей пророссийски настроенными. «Враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД». Для чего, по версии источника, готовится операция По утверждению источника, массовые задержания должны заставить мирных жителей покинуть свои дома. После этого украинские военные, как утверждается, смогут использовать освобожденные территории для своих целей. В частности, там могут разместить боевые позиции, оборудовать пункты управления беспилотниками и организовать дополнительную военную инфраструктуру. Однако независимого подтверждения этой информации пока нет. КОРД ищет защиту от беспилотников Кроме того, источник сообщил, что бойцы КОРД активно ищут дрон-детекторы. По его словам, подразделение не имеет большого опыта работы в зоне активных боевых действий. Именно поэтому силовики стремятся получить оборудование, которое помогает своевременно обнаруживать приближение беспилотников во время передвижения в приграничных районах. Официальных комментариев пока не поступало На момент публикации украинские власти не комментировали информацию о возможной операции в Черниговской области. Также независимые источники пока не подтвердили сведения, которые привел собеседник. Тем не менее ситуация в приграничных районах остается напряженной. Поэтому редакция продолжит следить за развитием событий и появлением официальной информации. в Госдуме поставили знак равенства между голосованием против «Единой России» и за Владимира Зеленского,