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Русское оружие

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📹❗️Российские ВКС получили очередную партию серийных многофункциональных истребителей-ббардировщиков Су-34 и машин Су-30СМ2 оптимизированных для решения задач морской авиации ВМФ.

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