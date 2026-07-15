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В России отреагировали на возможное назначение Буданова министром обороны Украины

В России отреагировали на возможное назначение Буданова министром обороны Украины

Распространять слухи о назначении главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны страны мог сам Буданов, других предпосылок для такой рокировки нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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