В России отреагировали на возможное назначение Буданова министром обороны Украины

Распространять слухи о назначении главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны страны мог сам Буданов, других предпосылок для такой рокировки нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.