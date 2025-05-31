Суд взыскал по иску налоговой долги с певицы Максаковой

Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании задолженности по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы с певицы и бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
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