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Суд взыскал по иску налоговой долги с певицы Максаковой

Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании задолженности по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы с певицы и бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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