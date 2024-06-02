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«Очки, сигара, песни, танцы». Анчелотти о том, как «Реал» отпразднует победу в Лиге чемпионов

Вчера «Мадрид» выиграл турнир в 15-й раз, одержав победу над дортмундской «Боруссией» в финале ЛЧ в Лондоне (2:0).

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