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Разврот налево, при двухполосном движении, в каждую сторону

Разврот налево, при двухполосном движении, в каждую сторону

﻿﻿Ситуация: Я еду по левой полосе, по 2 полосы в каждом направлении, ширина 3,6 метра. Мне нужно было развернуться, я повернул направо в своей полосе почти до разделительной полосы справа (там стоял мусоровоз - он не давал мне развернуться) и начал разворачиваться, увидел встречный транспорт, затормозил, чтобы пропустить его, слева проехала машина «Лада» и произошла авария, я получил легкие травмы.

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