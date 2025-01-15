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Крымская газета

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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Аксёнов: у всех крымчан, вне зависимости от национальности и вероисповедания, общие цели и ценности

Аксёнов: у всех крымчан, вне зависимости от национальности и вероисповедания, общие цели и ценности

Глава Крыма Сергей Аксёнов обсудил с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином вопросы государственно-конфессионального взаимодействия, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

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