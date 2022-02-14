Захарова обвинила США в постоянной лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценилва высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил о возможной провокации со стороны России для начала вторжения на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале оценилва высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил о возможной провокации со стороны России для начала вторжения на Украину.
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